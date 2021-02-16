Скончался экс-депутат свердловского ЗакСО, бывший директор БАЗа Анатолий Сысоев

Также Сысоев был народным депутатом РСФСР и депутатом Краснотурьинского городского Совета. С 2000 по 2004 годы он был председателем Краснотурьинской городской думы. Затем до 2011 года Сысоев состоял на должности председателя комитета по промышленной политике палаты представителей Законодательного собрания региона. Также он был почетным гражданином Краснотурьинска и Свердловской области.