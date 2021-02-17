Активисты получили отказ в проведении митинга памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге

Posted 17 февраля 2021, 16:48
Published 17 февраля 2021, 16:48
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Мероприятие должно было состоятся 27 февраля, но, по словам главы свердловского отделения партии «Яблока» Максима Петлина, его не согласовали из-за пандемии COVID-19. Он сказал, что решение будет обжаловано в суде, сообщает Znak.
Отмечается, что остальные мероприятия, запланированные в память о политике, состоятся.
Напомним, в начале февраля мэрия Нижнего Тагила отклонила заявку активиста Ильи Коровина на проведение согласованного массового мероприятия на Вагонке из-за неверно составленного уведомления.