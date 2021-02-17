tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2021, 16:48

Published 17 февраля 2021, 16:48

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Активисты получили отказ в проведении митинга памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге

17 февраля 2021, 16:48
Активистам отказали в проведении митинга памяти политика Бориса Немцова в Екатеринбурге.

Мероприятие должно было состоятся 27 февраля, но, по словам главы свердловского отделения партии «Яблока» Максима Петлина, его не согласовали из-за пандемии COVID-19. Он сказал, что решение будет обжаловано в суде, сообщает Znak.

Отмечается, что остальные мероприятия, запланированные в память о политике, состоятся.

Напомним, в начале февраля мэрия Нижнего Тагила отклонила заявку активиста Ильи Коровина на проведение согласованного массового мероприятия на Вагонке из-за неверно составленного уведомления.

Материалы по теме
«Размахивал ими»: участника митинга Навального осудили в Екатеринбурге за синие трусы
#Общество#Новости УрФО#Активисты#Митинг#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика