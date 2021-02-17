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Posted 17 февраля 2021, 04:59

Published 17 февраля 2021, 04:59

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Директор уральского завода предстанет перед судом за сокрытие 37 миллионов рублей

17 февраля 2021, 04:59
В Свердловской области будут судить бывшего директора завода, который скрыл 37 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов и страховых взносов.

События произошли в 2018 году, в городе Камышлове. В период за полгода с апреля по октябрь обвиняемый попытался вывести миллионы, которые принадлежали организации.

Компания имела задолженности на 27 миллионов рублей, о чем знал бывший директор.Вину обвиняемый полностью признал, сообщает «КП-Екатеринбург».

Директор скрыл деньги понимая, что при поступлении денежных средств на счет завода, они направятся на погашение страховых взносов и налогов. Деньгами должны были произвести недоимки.

Напомним, сотрудник екатеринбургской дирекции РЖД предоставлял двум компаниям доступ к оптико-волоконным линиям Нижнетагильского центра связи. В результате в отношении него было возбуждео уголовное дело.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Завод#Мошенничество
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