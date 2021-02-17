Екатеринбурженка заставила банк вернуть ошибочные пени после 10 лет судов

Как и сообщалось ранее, компания «Долговой центр» пересчитала сумму кредитной задолженности заемщика, также были отменены все пени и штрафы, начисленные по состоянию на начало 2021 года. Вопрос с выплатой денежной компенсации за несвоевременное исполнение решения суда также полностью урегулирован,рассказала пресс-служба Банка ВТБ.