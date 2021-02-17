Екатеринбурженка заставила банк вернуть ошибочные пени после 10 лет судов

Posted 17 февраля 2021, 10:49
Published 17 февраля 2021, 10:49
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Екатеринбурженка добилась возврата денег от «Долгового центра», который является дочерней компанией банка ВТБ. Женщина утверждала, что ей каждый месяц насчитывались пени, которые являлись ошибочными, пишет Е1.
С 2010 года жительница Екатеринбурга постоянно судилась с «Долговым центром», однако, справедливости удалось добиться только в 2021 году. Ранее Банк ВТБ пообещал подробно разобраться в данной ситуации и урегулировать вопрос.
Как и сообщалось ранее, компания «Долговой центр» пересчитала сумму кредитной задолженности заемщика, также были отменены все пени и штрафы, начисленные по состоянию на начало 2021 года. Вопрос с выплатой денежной компенсации за несвоевременное исполнение решения суда также полностью урегулирован,рассказала пресс-служба Банка ВТБ.
Напомним, жительница Екатеринбурга взяла кредит еще в 2007 году. Женщина выиграла больше десяти судов, однако, пени продолжали начисляться.