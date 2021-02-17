tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2021, 10:32

Published 17 февраля 2021, 10:32

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

«Навальный»: в Нижнем Тагиле появилась надпись на городском пруду

17 февраля 2021, 10:32
Надпись с фамилией оппозиционера Навального появилась на тагильском пруду, но через несколько часов уже была затоптана.

17 февраля утром неизвестные вытоптали на снегу Тагильского пруда «Навальный». Спустя несколько часов очевидцы поделились фотографией, где надпись уже полностью затоптана, сообщает ИА «Все новости».

Отмечается, что надпись пропала после публикации в СМИ.

Напомним, в Екатеринбурге 79-летнюю старушку оштрафовали на тысячу рублей за нарушение самоизоляции. Она вышла на одиночный пикет с плакатом в поддержку оппозиционера Навального.

Материалы по теме
«Суд пробил очередное дно»: уральская старушка получила штраф из-за одиночного пикета
#Происшествия#Нижний Тагил#Алексей Навальный#Пруд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика