«Навальный»: в Нижнем Тагиле появилась надпись на городском пруду

Надпись с фамилией оппозиционера Навального появилась на тагильском пруду, но через несколько часов уже была затоптана.

17 февраля утром неизвестные вытоптали на снегу Тагильского пруда «Навальный». Спустя несколько часов очевидцы поделились фотографией, где надпись уже полностью затоптана, сообщает ИА «Все новости». Отмечается, что надпись пропала после публикации в СМИ. Напомним, в Екатеринбурге 79-летнюю старушку оштрафовали на тысячу рублей за нарушение самоизоляции. Она вышла на одиночный пикет с плакатом в поддержку оппозиционера Навального. Материалы по теме «Суд пробил очередное дно»: уральская старушка получила штраф из-за одиночного пикета