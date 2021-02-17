«Навальный»: в Нижнем Тагиле появилась надпись на городском пруду

Posted 17 февраля 2021, 10:32
Published 17 февраля 2021, 10:32
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
17 февраля утром неизвестные вытоптали на снегу Тагильского пруда «Навальный». Спустя несколько часов очевидцы поделились фотографией, где надпись уже полностью затоптана, сообщает ИА «Все новости».
Отмечается, что надпись пропала после публикации в СМИ.
Напомним, в Екатеринбурге 79-летнюю старушку оштрафовали на тысячу рублей за нарушение самоизоляции. Она вышла на одиночный пикет с плакатом в поддержку оппозиционера Навального.