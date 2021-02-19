Мост через пруд в Нижнем Тагиле строится с опережением графика

В первые весенние дни строители планируют начать монтаж первого пролета моста. В администрации отметили, что к концу 2021 года планируется полностью завершить все пролеты моста и путепровода, а также уложить первый слой асфальта. Таким образов, в 2022 году останется лишь заняться благоустройством и финишными работами. Свердловский Минтранс данные планы поддерживает. Отмечается, что в случае необходимости может быть увеличен размер финансирования.