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Posted 19 февраля 2021, 11:11

Published 19 февраля 2021, 11:11

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Мост через пруд в Нижнем Тагиле строится с опережением графика

19 февраля 2021, 11:11
Путепровод через Нижнетагильский пруд строится с опережением запланированного графика. К концу года планируется выполнить основные этапы и положить первый слой асфальта.

На всех стройплощадках объекта ведутся работы. Подрядчик планирует закончить основную часть проекта уже в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На месте работают семь подрядных фирм. В настоящий момент в возведении путепровода задействованы 244 строителя и 58 единиц техники.

Морозы, конечно, сказались на графике работы. Пришлось вносить корректировки в действия на различных площадках. Тем не менее, строительство не останавливается даже на минуту, сообщил руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» ВячеславНазаров.

Начальник добавил, что на 90% завершена конструкция очистных сооружений. Полностью готовы опоры № 1,2,7,8. На путепроводе через Свердловское шоссе смонтированы все несущие опоры. На территорию стройплощадки привезли более 300 тысяч кубометров скального грунта.

В первые весенние дни строители планируют начать монтаж первого пролета моста. В администрации отметили, что к концу 2021 года планируется полностью завершить все пролеты моста и путепровода, а также уложить первый слой асфальта. Таким образов, в 2022 году останется лишь заняться благоустройством и финишными работами. Свердловский Минтранс данные планы поддерживает. Отмечается, что в случае необходимости может быть увеличен размер финансирования.

Напомним, 17 февраля сообщалось о начале строительства моста через тагильский пруд со стороны Свердловского шоссе. На месте работают несколько единиц техники: экскаваторы, КАМАЗы. На путепроводе и мосту будет одинаковое количество дорожных полос. Строительство моста будет стоить Нижнему Тагилу почти 4 миллиарда рублей. Тендер на возведение моста выиграла «Альмакоргруп».

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#Транспорт#Нижний Тагил#Строительство#Мост#Пруд#Тагильский пруд
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