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Posted 19 февраля 2021, 11:53

Published 19 февраля 2021, 11:53

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Прокурор озвучил наказание для врача за смерть мамы в роддоме Свердловской области

19 февраля 2021, 11:53
Прокурор на последнем заседании озвучил наказание для врача роддома из-за смерти молодой мамы в Нижних Сергах. После происшествия прошло практически два года.

Следствие считает, что смерть 22-летней пациентки в Нижних Сергах наступила из-за грубого ведения родов, которое повлекло за собой кровотечение и кому. Также врач не распознала осложнений после родов, пишет Е1.

Прокурор озвучил, что обвиняемой грозит до трёх лет ограничения свободы, без права заниматься медицинской деятельностью.

Ограничение свободы включает в себя запрет на посещение массовых мероприятий, выход из квартиры в определённое время суток, а также выезд из региона.

Напомним, в декабре 2020 года в Краснотурьинске скончалась беременная девушка. Родные погибшей обвинили медиков в халатности, так как они считают, что её можно было спасти.

На Урале родные обвинили медиков «скорой» в смерти беременной из-за халатности
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#Происшествия#Смерть#Роддом#Прокурор#Наказание
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