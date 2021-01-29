Ремонт тагильского роддома и смерть девочки со СМА. Итоги дня в Свердловской области

Жительница Екатеринбурга лишилась всех денег с карты «Альфа-банка» в день зарплаты. Мошенники похитили их через push-уведомления. По словам потерпевшей, она никогда не передавала свои личные данные третьим лицам, а пароль от карты не знает даже ее муж. Заметив хищение, она обнаружила, что были совершены переводы переводы на неизвестную карту «Почта Банка». В «Альфа-банке» ей сказали, что присылались push-уведомления, и операции были подтверждены. Женщина пояснила, что вход в приложение был произведен с «Айфон 11», не принадлежащий ей. В «Альфа-банке» ей отказались помочь и направили в полицию. Кроме того, в финансовой организации обвинили екатеринбурженку в том, что она сама передала мошенникам конфиденциальную информацию.