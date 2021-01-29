Мошенники лишили екатеринбурженку зарплаты на карте через push-уведомления

По ее словам, она никогда не передавала свои личные данные третьим лицам и не понимает, как это могло произойти. Пострадавшая пояснила, что у нее две карты. Зарплату она получает на карту «Альфа-банка», а затем переводит ее на другую. 25 января екатеринбурженка получила аванс, часть денег осталась на карте «Альфа-банка». В тот же день они были переведены неизвестными на карту «Почта Банка».