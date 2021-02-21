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Posted 21 февраля 2021, 12:14

Published 21 февраля 2021, 12:14

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Частный жилой дом загорелся на улице Менделеева в Нижнем Тагиле

21 февраля 2021, 12:14
Днем в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном жилом доме на улице Менделеева на Малой Кушве, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 21 февраля в 11.38. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате в частном жилом доме оказались повреждены стены, перекрытие и домашнее имущество.

На место инцидента выезжали две единицы техники и девять человек личного состава. В 11.48 открытое горение было ликвидировано, а в 12.19 спасатели завершили разбор и проливку сгоревших конструкций.

Напомним, в Сагре 17-летний подросток спас свою семью из пожара, который произошел в частном доме.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Малая Кушва
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