Частный жилой дом загорелся на улице Менделеева в Нижнем Тагиле

Posted 21 февраля 2021, 12:14
Published 21 февраля 2021, 12:14
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 21 февраля в 11.38. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате в частном жилом доме оказались повреждены стены, перекрытие и домашнее имущество.
На место инцидента выезжали две единицы техники и девять человек личного состава. В 11.48 открытое горение было ликвидировано, а в 12.19 спасатели завершили разбор и проливку сгоревших конструкций.
Напомним, в Сагре 17-летний подросток спас свою семью из пожара, который произошел в частном доме.