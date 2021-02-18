Сгорела «ГАЗель»: в Нижнем Тагиле ночью произошел пожар на Вагонке

Posted 18 февраля 2021, 04:00
Published 18 февраля 2021, 04:00
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Сообщение о пожаре на улице Юности на пульт диспетчера поступило 18 февраля около 2.00. Загорелся грузопассажирский автомобиль «ГАЗ-3221», площадь возгорания составила восемь квадратных метров.
Прибывшие на место происшествия семь человек личного состава и две единицы спецтехники потушили пожар в течение двух минут.
Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле мужчина уснул с непотушенной сигаретой, из-за этого в квартире на улице Оплетина произошел пожар.