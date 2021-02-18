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Posted 18 февраля 2021, 04:00

Published 18 февраля 2021, 04:00

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Сгорела «ГАЗель»: в Нижнем Тагиле ночью произошел пожар на Вагонке

18 февраля 2021, 04:00
В Нижнем Тагиле ночью на улице Юности на Вагонке сгорела пассажирская «Газель», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Юности на пульт диспетчера поступило 18 февраля около 2.00. Загорелся грузопассажирский автомобиль «ГАЗ-3221», площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия семь человек личного состава и две единицы спецтехники потушили пожар в течение двух минут.

Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле мужчина уснул с непотушенной сигаретой, из-за этого в квартире на улице Оплетина произошел пожар.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Вагонка#Улица Юности#Газель
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