Возможен поджог: в Екатеринбурге на месте пожара обнаружены тела двоих погибших

Posted 17 февраля 2021, 03:46
Published 17 февраля 2021, 03:46
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 17 февраля в 00.49. Площадь пожара составила 120 квадратных метров: сгорели надворные постройки и частный жилой дом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
С огнем боролись 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07.17.
По словам очевидцев, при разборе завалов обнаружили тела двух погибших. Предположительно, одно из них принадлежит хозяину дома, а второе — его супруге. Соседи говорят, что причиной пожара мог стать поджог. Они утверждают, что сотрудники МЧС не пытались спасти людей из горящего дома, так как сначала появилась информация, что там никого нет.
Вообще странная ситуация, стучали в окна не пожарные, а кто-то из прохожих или соседей,рассказал читатель Е1.
Он пояснил, что пожарные вошли в дом, когда огонь уже почти полностью потушили. В МЧС рассказали, что тело обнаружили в оконном проеме, рамы были пластиковые.
Скорее всего, он пытался разбить стекло и выбраться, но сил не хватило. Пожарные разбили окно, сразу не увидели. Но потом заметили руку,рассказал один из очевидцев.
Напомним, 4 февраля в Нижнем Тагиле из-за пожара погиб второклассник. Мальчик завернулся в одеяло и задохнулся. Прибывшие пожарные обнаружили его еще живым, но спасти ребенка не удалось.