Возможен поджог: в Екатеринбурге на месте пожара обнаружены тела двоих погибших

По словам очевидцев, при разборе завалов обнаружили тела двух погибших. Предположительно, одно из них принадлежит хозяину дома, а второе — его супруге. Соседи говорят, что причиной пожара мог стать поджог. Они утверждают, что сотрудники МЧС не пытались спасти людей из горящего дома, так как сначала появилась информация, что там никого нет.