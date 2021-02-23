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Posted 23 февраля 2021, 13:46

Published 23 февраля 2021, 13:46

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Банда из пяти человек в Екатеринбурге 6 часов держала в гараже похищенного слесаря

23 февраля 2021, 13:46
Пять человек похитили слесаря металлоконструкций, продержав его в гараже Екатеринбурга несколько часов. Злоумышленники требовали выкуп за похищенного в размере 400 тысяч рублей.

Банда увезла похищенного мужчину в гараж Чкаловского района Екатеринбурга, перед этим напав на него с перцовым баллончиком в подъезде, пишет «КП-Екатеринбруг».

Им удалось похитить десять тысяч рублей путем перевода на банковскую карту. Уже в 6.00 неизвестные сообщили, что он еще должен 500 тысяч рублей,сообщил источник в силовых структурах.

После шести часов истязаний злоумышленники отпустили слесаря домой. Пострадавший обратился в полицию не сразу.

Через несколько дней сотрудниками СОБРа и ОМОНа было произведено задержание пяти подозреваемых. Каждый из них оказался ранее судим. На данный момент в отношении злоумышленников было заведено уголовное дело.

Напомним, в октябре 2020 года в Екатеринбурге банда из восьми злоумышленников избила молодого человека нетрадиционной ориентации. Пострадавший сразу же написал заявление в полицию.

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#Происшествия#Избиение#Кража#Банда#Екатеринбург
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