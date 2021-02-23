tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля 2021, 11:34

Published 23 февраля 2021, 11:34

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

«Режут во дворе»: свердловчане жалуются на жестокое обращение с коровами на ферме

23 февраля 2021, 11:34
Местные жители Лесного пожаловались на жестокое обращение с животными на ферме. Скот содержат в ненадлежащих условиях, а также не дают ему еду и питьё.

На ферме коровы и другие животные лежат в воде и в собственном навозе, который своевременно не убирается, пишет E1.

Коров режут прямо во дворах какие-то мужики. Вчера резали в хлеву. Никому нет дела до того, что животные находятся на грани истощения, сообщают подписчики группы «Ящик Нижняя Тура» «ВКонтакте».

Благотворительный фонд «Зоозащита» сообщил, что не может попасть на территорию фермы, так как она располагается в закрытом городе Свердловской области.

Мы с подобной ситуацией сталкиваемся впервые за 14 лет,рассказала руководитель благотворительного фонда Анна Вайман.

Напомним, в 2020 году на территории свердловской фермы произошёл пожар, в результате чего погибли 12 свиней и шесть индюков. Площадь пожара составила около 600 кв. метров.

#Происшествия#Гибель#Жалобы#Ферма#Условия#Скот#Коровы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика