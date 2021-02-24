Екатеринбургские следователи обвинены в развале уголовного дела о банде сутенеров

Автомобиль является вещественным доказательством. Как похищенное имущество его должны были осмотреть и приобщить к материалам уголовного дела. А вместо этого просто попросили потерпевших приехать без адвокатов и отдали им ключи. Тем самым обманув потерпевших, которые таких тонкостей не знают,рассказала адвокат Марина Романова.