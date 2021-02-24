«Крышевавшему» игорный бизнес экс-генералу Владимиру Романюку смягчен приговор

Напомним, Владимир Романюк и Сергей Глущенко обвинялись в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей от бизнесменов, которые занимаются игорным бизнесом. Свои «обязательства» перед предпринимателями они не выполнили и в результате проверки в одном из азартных клубов были изъяты игровые автоматы. Тогда Глущенко и Романюк потребовали еще 300 тысяч рублей, а после получения автоматы были возвращены владельцу.