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Posted 24 февраля 2021, 11:38

Published 24 февраля 2021, 11:38

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

По факту гибели машиниста крана на НТМК возбуждено уголовное дело в Нижнем Тагиле

24 февраля 2021, 11:38
Из-за гибели машиниста крана на промышленном предприятии НТМК было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.143 УК РФ.

По версии следствия, происшествие случилось в тот момент, когда рабочий находился в кабине мостового крана, когда внезапно произошло возгорание, сообщает помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По имеющимся сведениям, рабочий принял меры к тушению пожара, однако, они не привели к желаемому результату. Из-за этого ему пришлось выпрыгивать из кабины.

В рамках расследования проводятся допросы, а также осматриваются документы и предметы, которые имеют значение. Также была назначена судебная экспертиза.

Напомним, вечером, 22 февраля, в Нижнем Тагиле на НТМК загорелся кран, в результате чего погиб мужчина.

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#Происшествия#НТМК#Уголовное дело#Рабочий#Гибель
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