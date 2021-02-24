По факту гибели машиниста крана на НТМК возбуждено уголовное дело в Нижнем Тагиле

Posted 24 февраля 2021, 11:38
Published 24 февраля 2021, 11:38
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
По версии следствия, происшествие случилось в тот момент, когда рабочий находился в кабине мостового крана, когда внезапно произошло возгорание, сообщает помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По имеющимся сведениям, рабочий принял меры к тушению пожара, однако, они не привели к желаемому результату. Из-за этого ему пришлось выпрыгивать из кабины.
В рамках расследования проводятся допросы, а также осматриваются документы и предметы, которые имеют значение. Также была назначена судебная экспертиза.
Напомним, вечером, 22 февраля, в Нижнем Тагиле на НТМК загорелся кран, в результате чего погиб мужчина.