tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2021, 05:19

Published 25 февраля 2021, 05:19

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Прокуратура организовала проверку из-за слива фекалий в реку Пышма под Екатеринбургом

25 февраля 2021, 05:19
После сообщений СМИ о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма в поселке Белоярский свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Она будет проводиться с привлечением специалистов Минприроды и экологии Свердловской области, а также Роспотребнадзора региона. Они отберут пробы воды и проведут исследование, чтобы установить причины загрязнения реки. Также будет определен размера ущерба, причиненного окружающей среде.

​​​​​​​По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, местные жители пожаловались, что ассенизаторы в течение года сливают фекалии в реку Пышма. Очевидцы предоставили СМИ фото и видео происходящего.

Материалы по теме
За слив фекалий в реку под Нижним Тагилом «Водоканалу» грозит уголовное дело«Водоканал» не достроил трубу для устранения слива фекалий в Черноисточиске
#Новости УрФО#Проверка#Прокуратура#Здоровье#Фекалии#Белоярский#Пышма#Слив#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика