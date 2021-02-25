Прокуратура организовала проверку из-за слива фекалий в реку Пышма под Екатеринбургом

Posted 25 февраля 2021, 05:19
Published 25 февраля 2021, 05:19
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Она будет проводиться с привлечением специалистов Минприроды и экологии Свердловской области, а также Роспотребнадзора региона. Они отберут пробы воды и проведут исследование, чтобы установить причины загрязнения реки. Также будет определен размера ущерба, причиненного окружающей среде.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, местные жители пожаловались, что ассенизаторы в течение года сливают фекалии в реку Пышма. Очевидцы предоставили СМИ фото и видео происходящего.