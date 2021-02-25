tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2021, 12:55

Published 25 февраля 2021, 12:55

Modified 19 июня 2022, 15:52

Updated 19 июня 2022, 15:52

«Разлетелись в разные стороны»: водитель Subaru устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

25 февраля 2021, 12:55
Водитель на автомобиле Subaru пересекал перекресток проспекта Космонавтов и улицы Ильича, в результате чего совершил столкновение с «Газелью». Удар был такой силы, что машины отлетели на другие автомобили.

В результате данного ДТП пострадали четыре автомобиля, пишет Е1.

На место выехала бригада ДПС для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия,сообщили в ГИБДД.

Очевидцы рассказали, что на месте аварии возникла большая пробка. На данный момент движение в центр города остановлено. На месте аварии уже работает скорая и пожарные.

По словам очевидцев, в аварии пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, так как он вылетел в окно «Газели».

Напомним, 23 февраля в Екатеринбурге водитель устроил лобовое ДТП с военным «УАЗом», после чего попытался сбежать с места аварии.

Лобовое ДТП с военным «УАЗом» устроил водитель в Екатеринбурге и пытался сбежать
Узнать подробнее
Материалы по теме
Лобовое ДТП с военным «УАЗом» устроил водитель в Екатеринбурге и пытался сбежатьПострадал ребенок: за 2021 год в Тагиле произошло два ДТП по вине водителей автобусов
#Анна Чулей#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Уралмаш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика