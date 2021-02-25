Сотни предпринимателей прекратили деятельность за «ковидный» 2020 год в Нижнем Тагиле

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 января 2020 года в городе был зарегистрирован 10 881 бизнес. Из них 4 560 — это юридические лица, 6 321 — ИП. К началу 2021 года общее количество бизнесов сократилось до 10 220 (4 233 юридических лиц и 5 987 индивидуальных предпринимателей).