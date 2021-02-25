Убившая дочь молотком свердловчанка избежала тюрьмы

Posted 25 февраля 2021, 11:08
Published 25 февраля 2021, 11:08
Modified 29 ноября, 17:37
Updated 29 ноября, 17:37
В результате проведения экспертизы выяснилось, что обвиняемая в убийстве женщина имеет заболевание, из-за которого она была не в состоянии понимать фактических характер своих действий, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В связи с этим Свердловский областной суд применил в отношении обвиняемой матери принудительные меры медицинского характера. Осуждённая будет переведена в медицинское учреждение, где оказывается психиатрическая помощь в стационарных условиях при интенсивном наблюдении.
Напомним, жительница Свердловской области подозревалась в убийстве своей трехлетней дочери. Мать нанесла несколько ударов своему ребёнку молотком, после чего она попыталась навредить и себе.