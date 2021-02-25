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Posted 25 февраля 2021, 11:08

Published 25 февраля 2021, 11:08

Modified 29 ноября, 17:37

Updated 29 ноября, 17:37

Убившая дочь молотком свердловчанка избежала тюрьмы

25 февраля 2021, 11:08
Жительница Кировграда Свердловской области отправится на принудительное лечение вместо тюремного заключения после убийства собственной дочери молотком. Женщину признали невменяемой.

В результате проведения экспертизы выяснилось, что обвиняемая в убийстве женщина имеет заболевание, из-за которого она была не в состоянии понимать фактических характер своих действий, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим Свердловский областной суд применил в отношении обвиняемой матери принудительные меры медицинского характера. Осуждённая будет переведена в медицинское учреждение, где оказывается психиатрическая помощь в стационарных условиях при интенсивном наблюдении.

Напомним, жительница Свердловской области подозревалась в убийстве своей трехлетней дочери. Мать нанесла несколько ударов своему ребёнку молотком, после чего она попыталась навредить и себе.

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#Политика#Ребенок#Суд#Убийство#Женщина#Обвинительный приговор#Принудительное лечение
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