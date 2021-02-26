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Posted 26 февраля 2021, 09:16

Published 26 февраля 2021, 09:16

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

«Водоканал» не смог доказать дезинфекцию воды на очистных сооружениях в Нижнем Тагиле

26 февраля 2021, 09:16
«Водоканал» не смог доказать выполнение предписания суда об обеззараживании западной системы очистных сооружений в Нижнем Тагиле. Дело было передано на контроль судебным приставам.

25 февраля Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура рассмотрела предоставленные ООО «Водоканал-НТ» документы, подтверждающие исполнение судебного акта от 21 июля 2020 года. Соответствующий ответ на запрос от прокуратуры предоставил редакции TagilCity.ru общественник Андрей Волегов.

«Водоканал» в качестве доказательств предоставил копии документов, которые были направлены организацией в Роспотребнадзор:

  • Копии экспертных заключений и протоколов лабораторного анализа качества сбрасываемых сточных вод западной системы очистных сооружений за 2018–2020 годы;
  • Копия инструкции по применению раствора для дезинвазии «Тиазон»;
  • Приказ главного государственного санитарного врача, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Юрия Бармина о снятии с контроля предписания.

Прокуратурой установлено, что предоставленных данных недостаточно для вывода об исполнении предписания в отношении ООО «Водоканал-НТ». В связи с этим, на приказ Юрия Бармина вынесен протест, а исполнительный лист на основании решения суда Ленинского района Нижнего Тагила был направлен судебным приставам для принудительного исполнения.

Напомним, Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Водоканал-НТ» требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, в том числе в плане неисполнения компанией требований санитарно-эпидемиологического законодательства о дезинвазии сточных вод и их осадка. Проверка показала, что в течение 2017–2020 года мероприятия по обеззараживанию стоков от возбудителей паразитарных заболеваний на ЗСОС не проводились. 21 июля 2020 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокурора и обязал «Водоканал» выполнить дезинвазию стоков.

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