«Водоканал» не смог доказать дезинфекцию воды на очистных сооружениях в Нижнем Тагиле

Напомним, Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Водоканал-НТ» требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, в том числе в плане неисполнения компанией требований санитарно-эпидемиологического законодательства о дезинвазии сточных вод и их осадка. Проверка показала, что в течение 2017–2020 года мероприятия по обеззараживанию стоков от возбудителей паразитарных заболеваний на ЗСОС не проводились. 21 июля 2020 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокурора и обязал «Водоканал» выполнить дезинвазию стоков.