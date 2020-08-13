Прокуратура обязала «Водоканал-НТ» провести обеззараживание на очистных сооружениях

Прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Водоканал-НТ» требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, в том числе в плане неисполнения компанией требований санитарно-эпидемиологического законодательства о дезинвазии сточных вод и их осадка.
Проверка показала, что «Водоканал-НТ» занимается водоотведением от объектов, находящихся в Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила. Для этих целей организация эксплуатирует Западную систему очистных сооружений.
В соответствии с законодательством, профилактические, в том числе и дезинвазионные работы должны проводится на очистных сооружениях непрерывно, независимо от результатов санитарно-паразитологического контроля. Они направлены на обеззараживание стоков от возбудителей паразитарных заболеваний.
Однако проверка показала, что в течение 2017–2020 года данные мероприятия на объекте не проводились.
Кроме того, несмотря на предписания Роспотребнадзора, ООО «Водоканал-НТ» индустриальную дезинвазию стоков не проводило.
Для восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду природоохранный прокурор направил исковое заявление в суд с требованием обязать организацию к проведению указанных мероприятий.
Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. На данный момент решение не вступило в законную силу. Кроме того, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Ранее общественники сдали пробы горячей и холодной воды на проверку в Роспотребнадзор. В результате на МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ» должны были составить административные протоколы. МУП «НТТС» был оштрафован за ненадлежащее качество воды на 23 тысячи рублей.