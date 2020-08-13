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Прокуратура обязала «Водоканал-НТ» провести обеззараживание на очистных сооружениях

13 августа 2020, 11:31
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» провести профилактические работы на Западной системе очистных сооружений для обеззараживания от возбудителей паразитарных заболеваний, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Водоканал-НТ» требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, в том числе в плане неисполнения компанией требований санитарно-эпидемиологического законодательства о дезинвазии сточных вод и их осадка.

Проверка показала, что «Водоканал-НТ» занимается водоотведением от объектов, находящихся в Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила. Для этих целей организация эксплуатирует Западную систему очистных сооружений.

В соответствии с законодательством, профилактические, в том числе и дезинвазионные работы должны проводится на очистных сооружениях непрерывно, независимо от результатов санитарно-паразитологического контроля. Они направлены на обеззараживание стоков от возбудителей паразитарных заболеваний.

Однако проверка показала, что в течение 2017–2020 года данные мероприятия на объекте не проводились.

Кроме того, несмотря на предписания Роспотребнадзора, ООО «Водоканал-НТ» индустриальную дезинвазию стоков не проводило.

Для восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду природоохранный прокурор направил исковое заявление в суд с требованием обязать организацию к проведению указанных мероприятий.

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. На данный момент решение не вступило в законную силу. Кроме того, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее общественники сдали пробы горячей и холодной воды на проверку в Роспотребнадзор. В результате на МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ» должны были составить административные протоколы. МУП «НТТС» был оштрафован за ненадлежащее качество воды на 23 тысячи рублей.

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