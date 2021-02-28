Улицу на Вторчермете в Екатеринбурге затопило водой из-за коммунальной аварии

Posted 28 февраля 2021, 14:02
Published 28 февраля 2021, 14:02
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
На данной улице автомобилисты вынуждены передвигаться по бампер в воде, пишет Е1.
Диспетчерская «Водоканала» сообщила, что знает о коммунальной аварии. На место затопления уже выехали рабочие, в ближайшее время они перекроют воду.
Напомним, 11 февраля в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария, в результате чего оказался затоплен перекресток Береговой и Ударной улиц. Причиной ЧП стала неисправная колонка.