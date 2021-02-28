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Posted 28 февраля 2021, 14:02

Published 28 февраля 2021, 14:02

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Улицу на Вторчермете в Екатеринбурге затопило водой из-за коммунальной аварии

28 февраля 2021, 14:02
Коммунальная авария произошла на Вторчермете в Екатеринбурге, в результате чего оказалась затоплена вся проезжая часть улицы 2-й Новосибирской.

На данной улице автомобилисты вынуждены передвигаться по бампер в воде, пишет Е1.

Диспетчерская «Водоканала» сообщила, что знает о коммунальной аварии. На место затопления уже выехали рабочие, в ближайшее время они перекроют воду.

Напомним, 11 февраля в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария, в результате чего оказался затоплен перекресток Береговой и Ударной улиц. Причиной ЧП стала неисправная колонка.

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#Происшествия#Новости УрФО#Затопление#Коммунальная авария#Вторчермет#Екатеринбург
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