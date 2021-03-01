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Posted 1 марта 2021, 04:21

Published 1 марта 2021, 04:21

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Эксперты: количество просроченных кредитных платежей выросло на Урале из-за COVID-19

1 марта 2021, 04:21
Число просроченные кредитных обязательства выросло у жителей Свердловской области. Эксперты считают, что этому способствовала пандемия COVID-19.

Средний Урал потерял позиции в рейтинге по просроченным задолженностям. Регион сместился с 36 на 39 место. Доля таких обязательств составила более 4,3%. За 2020 год сумма долга свердловчан выросла на 12,6%, сообщает РИА Новости.

Однако и кредитов жители Свердловской области стали брать больше. Увеличились все без исключения виды кредитования (авто, ипотека, займы без залога). Сумма задолженности по ипотечным кредитам составила почти 9,5 триллиона рублей.

Специалисты отметили, что решающую роль в возросшим долгам по займам сыграла пандемия коронавирусной инфекции. За 2020 год 70 из 85 регионов страны стали менее дисциплинированными при уплате долгов.

Лидером по просроченным платежам стала Республики Ингушетия с почти 8%. Второе и третье место в антирейтинге заняли жители Карачаево-Черкесии (7,63%) и Северной Осетии (7,53%). Самыми добросовестными оказались заемщики из Ненецкого АО (1,66%), Севастополя (1,88%) и ЯНАО (2,25%).

Напомним, 15 февраля сообщалось, как Свердловская область потеряла позиции в рейтинге по качеству уровня жизни. Средний Урал оказался на 15 месте по итогам 2020 года. В предыдущем рейтинге регион занимал 13 место.

Свердловская область потеряла позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
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#Экономика#Свердловская область#Кредиты#Задолженность#Потребительские кредиты
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