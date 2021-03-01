Соревнования по мотокроссу среди взрослых и детей прошли на Урале

Posted 1 марта 2021, 03:07
Published 1 марта 2021, 03:07
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Для участия мотоциклисты прибыли из Екатеринбурга, Качканара, Нягани, Советского, Ивделя, Ирбита, Полевского, Карпинска, Серова, Североуральска, Ивделя и других городов, сообщает пресс-служба Центра технических видов спорта Свердловской области.
Соревнования проводятся в Краснотурьинске в четвертый раз. Мероприятие посвятили памяти бывшего директора Богословского алюминиевого завода Анатолия Сысоева, который умер в середине февраля 2021 года.
Напомним, 19 февраля сообщалось, как боксер из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области в весовой категории до 69 килограмм. Теперь он выступит на чемпионате УрФО.