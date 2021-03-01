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Posted 1 марта 2021, 03:07

Published 1 марта 2021, 03:07

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Соревнования по мотокроссу среди взрослых и детей прошли на Урале

1 марта 2021, 03:07
Кубок Свердловской области и первенство Северного Урала по мотокроссу прошли в Краснотурьинске. Участие принимали спортсмены от пяти до 60 лет.

Для участия мотоциклисты прибыли из Екатеринбурга, Качканара, Нягани, Советского, Ивделя, Ирбита, Полевского, Карпинска, Серова, Североуральска, Ивделя и других городов, сообщает пресс-служба Центра технических видов спорта Свердловской области.

Соревнования проводятся в Краснотурьинске в четвертый раз. Мероприятие посвятили памяти бывшего директора Богословского алюминиевого завода Анатолия Сысоева, который умер в середине февраля 2021 года.

Напомним, 19 февраля сообщалось, как боксер из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области в весовой категории до 69 килограмм. Теперь он выступит на чемпионате УрФО.

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#Спорт#Свердловская область#Краснотурьинск#Первенство#Чемпионат#Мотокросс
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