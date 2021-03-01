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Posted 1 марта 2021, 14:18

Published 1 марта 2021, 14:18

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Тагильчане выбрали дизайн стелы «Город трудовой доблести»

1 марта 2021, 14:18
Жители Нижнего Тагила выбрали дизайн стелы «Город трудовой доблести». Выбор победителя осуществлялся из 20 конкурсантов, вышедших в финал.

На совещании в режиме ВКС были подведены итоги конкурса на лучший эскизный проект стелы «Город трудовой доблести», сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

При выборе победителя учитывалось общественное голосование, а также мнение глав городов трудовой доблести.

Архитектура стелы будет представлять собой 19-метровую колонну, выполненную из гранита. На ней будет увенчан герб Нижнего Тагила, а также размещен указ о присвоении городу почетного звания.

Место для возведения стелы также было выбрано горожанами, она будет установлена на Привокзальной площади. До конца марта 2021 года планируется закончить разработку проектной документации.

Напомним, в июле 2020 года в Нижнем Тагиле прошло голосование по выбору места нахождения стелы. Изначально жителям города было предоставлено три варианта.

#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Голосование#Администрация Нижнего Тагила#Итоги конкурса#Город трудовой доблести
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