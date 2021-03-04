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Posted 4 марта 2021, 05:23

Published 4 марта 2021, 05:23

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

Шестилетняя екатеринбурженка играла с зажигалкой и получила ранение грудной клетки

4 марта 2021, 05:23
Шестилетняя девочка из Екатеринбурга баловалась с зажигалкой и травмировала грудную клетку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предварительно установлено, что 3 марта 2021 года, несовершеннолетняя находилась одна дома. Вернувшись домой, ее мать обнаружила у дочери ранение грудной клетки. Девочка пояснила, что разогревала некий предмет при помощи зажигалки, который потом хлопнул в ее руках.

Несовершеннолетняя была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее непроникающее ранение мягких тканей грудной клетки. Известно, что ребенок воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой. Семья на учете в ПДН не состоит и характеризуется как благополучная.

Девочка нашла на улице патрон. У себя в квартире она начала разогревать боеприпас при помощи зажигалки. Через какое-то время из-за повышения температуры он взорвался, сообщил ЕАН информированный источник.

Для установления предмета, который взорвался, назначена экспертиза, рассказал изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства получения травмы. Затем будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Напомним, в августе 2020 года в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик решил повторить трюк из роликов в «Тик Токе» и поджег бензин, который лился из канистры. В результате горящая жидкость потекла ему под ноги и на нем загорелись штаны и тапки. Ребенок был госпитализирован с 8% ожогами ног.

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