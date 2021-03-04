Шестилетняя екатеринбурженка играла с зажигалкой и получила ранение грудной клетки

Напомним, в августе 2020 года в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик решил повторить трюк из роликов в «Тик Токе» и поджег бензин, который лился из канистры. В результате горящая жидкость потекла ему под ноги и на нем загорелись штаны и тапки. Ребенок был госпитализирован с 8% ожогами ног.