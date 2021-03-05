Евгений Куйвашев ответил на вопрос о снятии «ковид-ограничений» на плановые операции

Он отметил, что на данный момент плановая и высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по всем профилям, включая трансплантацию органов и костного мозга. Плановая помощь была отменена во время возрастания случаев заболевания коронавирусом, чтобы не занести инфекции в больницы. Однако экстренная помощь при этом оставалась.