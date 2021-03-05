Жители смогут наблюдать за выполнением проекта «Тагильская лагуна» в реальном времени

Напомним, на реализацию «Тагильской лагуны» потратят 556 миллионов рублей. По периметру стройплощадки планируют возвести забор и установить камеры. По проекту, на территории будут размещены площадки для секций и кружков, специальные места для прогулок и занятий экстремальными видами спорта. Завершить работы планируется к 300-летию Нижнего Тагила. 20 января стало известно, что подрядчик приступил к работам второго этапа.