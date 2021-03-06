Причины смерти в Египте и разбившийся рабочий. Итоги дня в Свердловской области

Posted 6 марта 2021, 15:56
Published 6 марта 2021, 15:56
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Жених скончавшейся в Египте туристки из Екатеринбурга рассказал, как случилась трагедия. Первые признаки болезни пара заметила за одним из ужинов — у Ольги опустился угол губы. Однако этому не придали значения. Но позже у женщины изменился голос, через два дня свердловчанку привели к врачу. Он диагностировал инсульт и настаивал на госпитализации, но екатерибурженка отказалась. На следующее утро британец проснулся и обнаружил свою невесту без сознания. Её госпитализировали и нашли у нее опухоль мозга и цирроз печени. Обсуждались способы транспортировки на родину, но из-за тяжелого состояния это было невозможно. 22 февраля Ольга скончалась, не приходя в сознание.
На стройке в Екатеринбурге насмерть разбился рабочий. К месту инцидента на улице Чайковского была направлена следственно-оперативная группа. Погибший трудился шлифовальщиком. Как рассказал один из его коллег, скончавшийся работал без страховки. Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия. Тело отправлено на судмедэкспертизу.
Родители Нижнего Тагила пожаловались на проблемы самоизоляции детей из групп детского сада. Как выяснилось, такой вариант никак не регулируется и невыгоден всем возможным сторонам. Дети отлучаются от образовательного процесса и сидят дома без дела. Родителям приходится оставаться дома, работодатель не может оплатить эти дни. Организации, в которых такие родители работают, в свою очередь, теряют сотрудника. В законодательстве четко не урегулирован вопрос, из-за скольких случаев COVID-19 вся группа детского сада отправляется на дистант. Одним из вариантов решения проблемы предлагается создание дежурной группы для здоровых детей, которых не с кем оставить родителям.
В литейном цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле обрушилась труба приточной вентиляции. Очевидцы отметили, что она была забита различным мусором — грязью, раздробленными элементами. Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. В пресс-службе УВЗ рассказали о проводимых ремонтно-восстановительных работах. Починить воздуховод планируют 6 марта к 22.00.