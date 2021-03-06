Причины смерти в Египте и разбившийся рабочий. Итоги дня в Свердловской области

Жених скончавшейся в Египте туристки из Екатеринбурга рассказал, как случилась трагедия. Первые признаки болезни пара заметила за одним из ужинов — у Ольги опустился угол губы. Однако этому не придали значения. Но позже у женщины изменился голос, через два дня свердловчанку привели к врачу. Он диагностировал инсульт и настаивал на госпитализации, но екатерибурженка отказалась. На следующее утро британец проснулся и обнаружил свою невесту без сознания. Её госпитализировали и нашли у нее опухоль мозга и цирроз печени. Обсуждались способы транспортировки на родину, но из-за тяжелого состояния это было невозможно. 22 февраля Ольга скончалась, не приходя в сознание.