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Posted 7 марта 2021, 08:24

Published 7 марта 2021, 08:24

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

В продаже водительских прав и хранении оружия обвинен капитан ГИБДД в Нижнем Тагиле

7 марта 2021, 08:24
По подозрению во взятке за сдачу экзаменов в автошколе и хранении ружья на капитана ГИБДД из Нижнего Тагила заведено 10 уголовных дел.

Сотрудника ДПС Виктора Храмцова вычислили через директора одной из автошкол города. Через инспектора данное учреждение увеличивало количество учеников, успешно сдавших экзамен на водительское удостоверение, пишет АН «Между строк».

Кроме того, у капитана ГИБДД нашли незарегистрированное ружье. Он объяснил, что нашел его в садовом доме, который приобрел, и оружие ему не принадлежит.

На сотрудника полиции заведено 10 уголовных дел. В феврале 2021 года он был уволен из рядов ОВД.

Напомним, 5 марта сообщалось о жалобе экс-сотрудника полиции Нижнего Тагила Руслана Белоконного на начальника отдела полиции № 17. Он обвиняет руководителя в превышении должностных полномочий. Также Белоконный считает, что полномочия превысили следователь следственного комитета — Евгений Варехин и начальник управления собственной безопасности — Алексей Некифоров.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Обвинение#Взятка
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