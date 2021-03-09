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Posted 9 марта 2021, 11:54

Published 9 марта 2021, 11:54

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Лишь один ушел: трамвай растолкал легковушки на Ленина-Мира в Нижнем Тагиле (Видео)

9 марта 2021, 11:54
Трамвай врезался в два легковых автомобиля и растолкал их по сторонам. Происшествие случилось на перекресте проспектов Ленина и Мира. Один автомобиль в последний момент успел избежать столкновения.

Происшествие случилось 9 марта в 13.06. Три автомобиля ожидали, пока проедут встречные транспортные средства. Однако трамвай не стал ожидать, пока автомобили освободят проезд и самомстоятельно «расчистил» путь, оттолкнув серую иномарку и белый «паркетник».

Еще один автомобиль оранжевого цвета в последний момент отъехал от состава из двух вагонов. Видео появилось на YouTube-канале «С Тагила».

Напомним, 9 марта сообщалось о ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. На Старателе в 10.30 женщина-водитель «Шевроле Авео», 1990 года рождения, не справилась с управлением и выехала на «встречку». Там она столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», за рулем которого был мужчина 1967 года рождения. От удара иномарку развернуло и тоже вынесло на встречку, где она врезалась в «ВАЗ-2109».

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Трамвай#Проспект Мира#Проспект Ленина#Перекресток
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