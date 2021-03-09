Лишь один ушел: трамвай растолкал легковушки на Ленина-Мира в Нижнем Тагиле (Видео)

Напомним, 9 марта сообщалось о ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. На Старателе в 10.30 женщина-водитель «Шевроле Авео», 1990 года рождения, не справилась с управлением и выехала на «встречку». Там она столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай», за рулем которого был мужчина 1967 года рождения. От удара иномарку развернуло и тоже вынесло на встречку, где она врезалась в «ВАЗ-2109».