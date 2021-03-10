Сайты Роскомнадзора и государственных структур перестали работать в России

Напомним, 10 марта в Роскомнадзоре заявили о введении мер в отношении Twitter из-за отказа удалять запрещенные материалы. Ведомство сообщило о замедлении работы с соцсети в России и пригрозило заблокировать ресурс в случае, если материалы не будут удалены.