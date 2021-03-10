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Posted 10 марта 2021, 09:35

Published 10 марта 2021, 09:35

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Сайты Роскомнадзора и государственных структур перестали работать в России

10 марта 2021, 09:35
Сайты Кремля, правительства, Государственной думы, Совфеда, Роскомнадзора, Минэкономики перестали открываться. Также произошел сбой у провайдера Ростелеком.

Кроме того, перестали работать сайты некоторых государственных органов.

У провайдера Ростелеком произошел сбой, по данным ресурса Downdetecor.

Напомним, 10 марта в Роскомнадзоре заявили о введении мер в отношении Twitter из-за отказа удалять запрещенные материалы. Ведомство сообщило о замедлении работы с соцсети в России и пригрозило заблокировать ресурс в случае, если материалы не будут удалены.

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