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Posted 12 марта 2021, 07:47

Published 12 марта 2021, 07:47

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле обойдется в 120 миллионов рублей

12 марта 2021, 07:47
Начался поиск подрядчика для ремонта школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта составит почти 120 миллионов рублей.

Конкурс объявлен МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Заявки на тендер будут приниматься до 22 марта. Начальная сумма контракта назначена в размере более 119,6 миллиона рублей.

Согласно договору, подрядчик должен будет провести капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 24 на улице Сланцевая, 13а. В тексте указано, что выигравшая конкурс организация берет на себя планирование и проведение подготовительных работ и геодезических изысканий, проводит демонтаж существующих коммуникаций.

Также подрядчик с момента начала строительных работ будет обязан установить на площадках IP-камеры видеонаблюдения, которые обязуется поддерживать в работоспособном состоянии круглосуточно. Отмечается, что данная мера предусмотрена для контроля за работами, численностью персонала.

Кроме того, организация охраны объекта также будет находится в ответственности подрядной организации.

Работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2021 года.

Напомним, ученики МБОУ СОШ № 24 на время работ будут переведены в школу № 3 на улице Перова, 133. В 2021 году в Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школ № 23 на Вые и № 24 на Руднике. Кроме того, будет отремонтирована школа № 12 в Усть-Утке.

В Нижнем Тагиле в 2021 году планируется капремонт в школах на Руднике и Вые
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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив
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