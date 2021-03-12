Свалка снега на улице Матросова в Нижнем Тагиле организована с нарушениями

Напомним, с помощью специальной техники снег собирается с дорог и тротуаров. Поэтому в снежные валы попадает и уличный мусор. После уборки с улиц снег увозят на полигоны — вместе с твердыми коммунальными отходами. Чтобы очищать снег от мусора, на 2021 год в Нижнем Тагиле запланирован запуск специализированного комплекса.