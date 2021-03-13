14-летнюю школьницу из Екатеринбурга перевоспитают наставники в шоу на СТС

Posted 13 марта 2021, 09:15
Published 13 марта 2021, 09:15
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
В шоу «Колледж» на канале СТС наставники постараются перевоспитать своих подопечных.
Екатерина живет с бабушкой и дедушкой, ее родители развелись. У девушки сложные отношения со всеми. Она мечтает стать красивой, как мировые модели. Для этого школьница собирается сделать процедуры по изменению внешности.
В проекте «Колледж» наставники будут ставить перед участниками задачи, чтобы школьники смогли преодолеть психологические проблемы, определиться с выбором будущей профессией, попрощаться с вредными привычками. Победитель получит путевку в один из лучших вузов России.
Ради перемен подростки откажутся от важных атрибутов прошлой жизни: гаджетов, интернета, пирсинга, яркого макияжа и необычных причёсок, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СТС.
Напомним, тагильчанин Андрей Федоров выступил в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ и попал в команду к Ивану Дорну.