Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман обвинен в сотрудничестве с нежелательной организацией

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана выпустили из ОВД «Гольяново» в Москве. Он обвинен в сотрудничестве с организацией, которая считается нежелательной на территории страны.

Отмечается, что был составлен протокол по статье 20.33 КоАП (Сотрудничество с нежелательной организацией). Максимальный штраф, который может получить физическое лицо — 15 тысяч рублей. Собрались депутаты, самые разные. Порядка 200 человек было, муниципальные депутаты и Законодательных собраний, в том числе и из Свердловской области,рассказал Е1 Евгений Ройзман. Также политик опроверг информацию о том, что его допрашивали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка,сообщает пресс-служба МВД по Москве. Напомним, вместе с Ройзманом полиция забрала директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу (младшего) и других депутатов. Материалы по теме Названа причина задержания в Москве экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана