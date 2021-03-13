tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2021, 15:17

Published 13 марта 2021, 15:17

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман обвинен в сотрудничестве с нежелательной организацией

13 марта 2021, 15:17
Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана выпустили из ОВД «Гольяново» в Москве. Он обвинен в сотрудничестве с организацией, которая считается нежелательной на территории страны.

Отмечается, что был составлен протокол по статье 20.33 КоАП (Сотрудничество с нежелательной организацией). Максимальный штраф, который может получить физическое лицо — 15 тысяч рублей.

Собрались депутаты, самые разные. Порядка 200 человек было, муниципальные депутаты и Законодательных собраний, в том числе и из Свердловской области,рассказал Е1 Евгений Ройзман.

Также политик опроверг информацию о том, что его допрашивали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом.

В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка,сообщает пресс-служба МВД по Москве.

Напомним, вместе с Ройзманом полиция забрала директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу (младшего) и других депутатов.

Материалы по теме
Названа причина задержания в Москве экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
#Происшествия#Новости УрФО#Москва#Евгений Ройзман*#Задержание#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика