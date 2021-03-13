Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман обвинен в сотрудничестве с нежелательной организацией

Posted 13 марта 2021, 15:17
Published 13 марта 2021, 15:17
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Отмечается, что был составлен протокол по статье 20.33 КоАП (Сотрудничество с нежелательной организацией). Максимальный штраф, который может получить физическое лицо — 15 тысяч рублей.
Собрались депутаты, самые разные. Порядка 200 человек было, муниципальные депутаты и Законодательных собраний, в том числе и из Свердловской области,рассказал Е1 Евгений Ройзман.
Также политик опроверг информацию о том, что его допрашивали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом.
В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка,сообщает пресс-служба МВД по Москве.
Напомним, вместе с Ройзманом полиция забрала директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу (младшего) и других депутатов.