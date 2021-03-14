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Posted 14 марта 2021, 17:09

Published 14 марта 2021, 17:09

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

14 марта 2021, 17:09
В ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, которое произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень, погибли пять человек, включая двоих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предварительная информация гласит, что инцидент произошел 14 марта, вечером, на 48-м километре Тюменского тракта, вблизи с селом Мезенское Заречного городского округа. Водитель-женщина управляла легковым автомобилем «Киа Рио» и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком «Вольво».

В результате ДТП погибли пять человек: водитель «Кио Рио», две женщины-пассажирки и двое детей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

На место инцидента выехал Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев. Он будет координировать действия правоохранительных органов.

Сотрудники МЧС для предотвращения последующего возгорания автомобилей отключили аккумуляторные батареи,в настоящий момент проводят деблокировку погибших, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что на месте аварии работает психолог МЧС, движение на участке затруднено.

Напомним, 14 марта в Нижнем Тагиле на Вагонке неизвестный из-за конфликта на парковке сбил трех человек и скрылся.

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