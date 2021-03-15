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Posted 15 марта 2021, 14:44

Published 15 марта 2021, 14:44

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

«Уральские авиалинии» оштрафованы за продажу билета на закрытый из-за COVID-19 рейс

15 марта 2021, 14:44
Сюжет
Коронавирус
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила штраф 100 тысяч рублей за продажу билета на рейс, который отметили из-за пандемии COVID-19.

Один из пассажиров обратился в прокуратуру из-за несостоявшегося рейса Наманган (Узбекистан) — Москва. Он заявил, что приобрел билет в июне 2020 года, однако к тому времени пассажирское международное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Транспортная компания возбудила дело по статье 14.7 КоАП РФ («Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги)»). В результате Роспотребнадзор привлек уральскую авиакомпанию к административной ответственности и назначил ей штраф.

Напомним, в ноябре 2020 года семья из Екатеринбурга через суд добилась возврата денег за невозвратные билеты от авиакомпании «Уральские авиалинии». Мужчина и женщина приобрели билет в Прагу, но из-за введения ограничений рейс не состоялся.

#Происшествия#Новости УрФО#Коронавирус#Штраф#Уральские авиалинии#Екатеринбург
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