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Дольщикам СУ-1 в Нижнем Тагиле будут выплачены компенсации

17 марта 2021, 15:25
Фото: 1mediainvest.ru
Компенсации дольщикам ЖК «Тимирязевский» выплатит Федеральный Фонд защиты дольщиков.

В Свердловской области Нижний Тагил стал городом получившим привилегии не только в виде компенсаций. Федеральный Фонд защиты дольщиков завершит недострои застройщика «СУ-1».

Привелегии Фонда также получит Пермский край, там достроят три дома.

В общей сложности компенсации выделены на достройку 577 дольщикам за шесть проблемных домов. Для 317 граждан будет выделен 781 млн рублей, а ещё 1,1 млрд — на компенсации по рыночной стоимости жилья оставшимся участникам долевого строительства. Первые выплаты начнут поступать уже в марте, сообщает Областная газета.

Напомним, в Нижнем Тагиле в отношении ООО «СУ-1» возбуждено уголовное дело из-за мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении застройщика «СУ-1»
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#Обманутые дольщики#Свердловская область#Застройщик#Долевое строительство#Нижний Тагил#Общество
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