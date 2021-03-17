В прокуратуру, ФСБ и к президенту обратились работники Ленинского ДЭУ Екатеринбурга

Как стало известно, работники ДЭУ обратились в прокуратуру, администрацию президента и в ФСБ с жалобой на руководство. По их словам, им сократили зарплату и изменили график работы. Один из водителей пояснил, что обычно получал ежемесячно около 50 тысяч рублей, теперь выплата сократилась вполовину.