В прокуратуру, ФСБ и к президенту обратились работники Ленинского ДЭУ Екатеринбурга

По указанию главы Екатеринбурга организована проверка. В ДЭУ Ленинского района направлены представители контрольно-ревизионного управления, рассказали E1.RU в пресс-службе администрации.
Как стало известно, работники ДЭУ обратились в прокуратуру, администрацию президента и в ФСБ с жалобой на руководство. По их словам, им сократили зарплату и изменили график работы. Один из водителей пояснил, что обычно получал ежемесячно около 50 тысяч рублей, теперь выплата сократилась вполовину.
Стали разговаривать с начальством, они говорят: не нравится — увольняйтесь, рассказал один из водителей.
Также сотрудники отмечают, что руководство меняет графики отпусков и рабочих дней. Кроме того, при выходе на линию машины заправляют топливом не полностью, а на 90%.
По словам водителя, спецтехника, которая должна была работать в районе, работала у директора ДЭУ Антона Дедкова дома для его личных нужд. Также сотрудники заявили, что со складов ДЭУ начали увозить асфальтовую срезку и щебенку, которые используются для ремонта дорог, и винят руководство в мошенничестве при вывозе снега.
По словам рабочих, все ведомства, в которые они писали обращения, переслали их в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга. Теперь руководство пытается уволить всех подписавшихся.
Напомним, в феврале ДЭУ Кировского района Екатеринбурга приехали с проверкой сотрудники ФСБ. Они задержали руководителей организации и главу отдела благоустройства Илью Лободу.