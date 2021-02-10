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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ приехали с проверкой в ДЭУ Кировского района

10 февраля 2021, 11:43
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге в МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» приехали с проверкой сотрудники ФСБ.

10 февраля около 8.00 сотрудники ФСБ пришли с обыском в ДЭУ на улице Вишневая, 69. Сотрудники службы задержали руководителей организации и главу отдела благоустройства Илью Лободу, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера в силовых структурах.

По информации источника, обыски продолжаются и на текущий момент. Инсайдер затруднился назвать причины проверки.

Напомним, суд закрыл дело главы Кировского района Александра Лошакова. Его обвиняли в нецелевом расходовании средств. Счетная палата обнаружила нарушения в работе главы. Однако процесс был прекращен в связи с отсутствием состава преступления. В отношении подрядчика ДЭУ Михаила Петровичева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Суд закрыл дело главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова
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#Екатеринбург#Дорожники#Задержание#ФСБ#Обыск#Новости УрФО#Происшествия
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