В Екатеринбурге сотрудники ФСБ приехали с проверкой в ДЭУ Кировского района

Напомним, суд закрыл дело главы Кировского района Александра Лошакова. Его обвиняли в нецелевом расходовании средств. Счетная палата обнаружила нарушения в работе главы. Однако процесс был прекращен в связи с отсутствием состава преступления. В отношении подрядчика ДЭУ Михаила Петровичева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.