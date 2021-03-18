Главного фигуранта дела Lurk на два месяца арестовал суд Екатеринбурга

Напомним, по версии следствия департамента МВД РФ, хакеры группы Lurk за несколько лет сумели похитить 1,3 миллиарда рублей из коммерческих компаний банков, а для вывода средств они использовали крупные банки России. Соучастники проникли в компьютерную сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово, скопировав информацию с серверов транспортного узла. Однако арестованные заявили, что не признают предъявленного им обвинения.