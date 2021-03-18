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Главного фигуранта дела Lurk на два месяца арестовал суд Екатеринбурга

18 марта 2021, 16:15
Фото: 1mediainvest.ru
Основного фигуранта дела хакерской группы Lurk Константина Козловского по ходатайству прокурора на два месяца арестовал Кировский районный суд Екатеринбурга. Мужчину заключили под стражу в зале суд. Мера пресечения избрана до 17 мая 2021 года.

Отмечается, что перед оглашением решения судья больше трех часов находилась в совещательной комнате, сообщает Znak со ссылкой на адвоката задержанного Федора Акчермышева.

Уголовная инспекция передала в суд письмо с информацией из ФСБ,рассказал Акчермышев.

В результате суд посчитал, что после освобождения из-под стражи Козловских выезжал за пределы Свердловской области, пользовался средствами связи, а также имел доступ к интернету. Судья решила удовлетворить ходатайство, поэтому мужчина покинул заседание в наручниках.

Напомним, по версии следствия департамента МВД РФ, хакеры группы Lurk за несколько лет сумели похитить 1,3 миллиарда рублей из коммерческих компаний банков, а для вывода средств они использовали крупные банки России. Соучастники проникли в компьютерную сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово, скопировав информацию с серверов транспортного узла. Однако арестованные заявили, что не признают предъявленного им обвинения.

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