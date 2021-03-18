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Из-за ревности мужчина задушил женщину-директора салона красоты в Екатеринбурге

18 марта 2021, 07:34
Фото: 1Mediainvest.ru
Мужчина задушил и обокрал женщину-директора салона красоты в Екатеринбурге. Суд отправил его на девять лет в колонию.

Происшествие случилось в апреле 2020 года. На фоне ревности мужчина, находясь в салоне красоты, напал на свою знакомую-руководителя данного заведения. Он придавил её телом к полу, но девушка оказала сопротивление. В ходе борьбы пара переместилась в туалет, где осужденный накинул ей на шею полотенце и надавил рукой на горло, перекрыв кислород до наступления смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Совершив преступление мужчина похитил телефон убитой, стоимостью 18 тысяч рублей, и взял с полки администратора пять тысяч рублей.

В ходе следствия проведён комплекс мероприятий по сбору доказательств. Допрошены ряд свидетели, назначен и проведён комплекс экспертиз. По результатам судебной психиатрической экспертизы установлено, что фигурант вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. Задержанный признал свою причастность к убийству, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В суде он не признался в краже. Обвиняемый сообщил, что выбросил похищенные вещи сразу после выхода из салона.

Суд признал его виновным в нарушении закона по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), части 1 сатьи 158 УК РФ (Кража) и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, преступник получил штраф в размере 20 тысяч рублей и обязан выплатить компенсацию родственникам убитой в размере 1,6 миллиона рублей.

Напомним, 18 марта сообщалось, как под Верхней Пышмой пожилой мужчина убил своего сына из-за неприязни, расчленил тело и спрятал в снег.

Стали известны подробности убийства с расчленением под Екатеринбургом
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