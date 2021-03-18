Из-за ревности мужчина задушил женщину-директора салона красоты в Екатеринбурге

Происшествие случилось в апреле 2020 года. На фоне ревности мужчина, находясь в салоне красоты, напал на свою знакомую-руководителя данного заведения. Он придавил её телом к полу, но девушка оказала сопротивление. В ходе борьбы пара переместилась в туалет, где осужденный накинул ей на шею полотенце и надавил рукой на горло, перекрыв кислород до наступления смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.