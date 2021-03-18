Стали известны подробности убийства с расчленением под Екатеринбургом

Мужчина якобы отправился с сыном на заготовку дров на грузовике «ЗИЛ». В лесу одно из спиленных деревьев упало на сына, отчего он получил несовместимые с жизнью травмы. Испугавшись, что его обвинят в убийстве, он расчленил тело топором и спрятал в камышах, после этого отогнал машину на несколько километров от места расправы над сыном, уточнил полковник Горелых.