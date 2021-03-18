Стали известны подробности убийства с расчленением под Екатеринбургом

Пожилому мужчине предъявлены обвинения в совершенном убийстве по статье «убийство», предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Он работал на лесозаготовках и ранее был судим за незаконный сруб, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
Следственным отделом по городу Верхняя Пышма и СК России по Свердловской области в ходе расследования получили доказательства причастности отца в совершенном преступлении.
По версии следствия, 10 марта 2021 года на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, на фоне неприязни к сыну, 1985 г.р, нанес ему удары по голове. В результате полученных травм и черепно-мозговой травмы мужчина скончался.
Для сокрытия убийства, обвиняемый топором расчленил тело и скрыл останки, присыпав снегом. Местный егерь, который был в курсе розыска, сообщил о найденном месте расправы 13 марта. Отец о розыске сына не заявлял, и сделал это после того, как сестра стала беспокоиться о пропавшем.
Выявили и изобличили подозреваемого сыщики уголовного розыска ГУ МВД области совместно с коллегами из ОВД Верхней Пышмы. Останки разыскиваемого человека были обнаружены недалеко от озера Вашты. Задержанным оказался житель Верхней Пышмы, ранее судимый за незаконную рубку леса – так называемый «чёрный лесоруб». Первоначально подозреваемый, а ныне уже обвиняемый, намеревался ввести оперуполномоченных в заблуждение, сообщив им вымышленную версию случившегося, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчина якобы отправился с сыном на заготовку дров на грузовике «ЗИЛ». В лесу одно из спиленных деревьев упало на сына, отчего он получил несовместимые с жизнью травмы. Испугавшись, что его обвинят в убийстве, он расчленил тело топором и спрятал в камышах, после этого отогнал машину на несколько километров от места расправы над сыном, уточнил полковник Горелых.
В настоящее время выполнение необходимых мероприятий по уголовному делу продолжается. Выясняются обстоятельства инцидента, сбор и закрепление доказательств, допрос свидетелей, экспертизы. Причина убийства выясняется.
На данный момент обвиняемый в убийстве сына заключен под стражу по решению суда.
Напомним, пропавшего жителя Верхней Пышмы нашли расчлененным под Екатеринбургом. 10 марта мужчина уехал в лес и не вернулся домой. В убийстве, по словам пользователей соцсетей, подозревается отец погибшего.