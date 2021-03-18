Мужчина с шизофренией травмировал 80-летнего отца табуретом в Екатеринбурге

14 марта сын с отцом поругались. Позже, вернувшись домой, пенсионер нашел свою комнату в разгромленном состоянии, вынесенная дверь и разбросанные вещи. Произошла перепалка, в процессе нее психически неуравновешенный молодой человек начал избивать отца. Когда потерпевшему удалось вырваться и позвонить родственникам, была вызвана скорая помощь, рассказали Znak.com.