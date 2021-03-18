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Мужчина с шизофренией травмировал 80-летнего отца табуретом в Екатеринбурге

18 марта 2021, 09:30
Фото: pixabay.com
У 48-летнего мужчины, избившего табуретом и куском двери своего 80-летнего отца в Екатеринбурге, диагностирована шизофрения.

14 марта сын с отцом поругались. Позже, вернувшись домой, пенсионер нашел свою комнату в разгромленном состоянии, вынесенная дверь и разбросанные вещи. Произошла перепалка, в процессе нее психически неуравновешенный молодой человек начал избивать отца. Когда потерпевшему удалось вырваться и позвонить родственникам, была вызвана скорая помощь, рассказали Znak.com.

В это время молодой человек покинул квартиру. Правоохранители задержали его 16 марта.

На данный момент нападавший находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 стать 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, тело мужчины 16 марта нашли расчлененным у озера под Екатеринбургом. В преступлении обвиняется его отец.

Стали известны подробности убийства с расчленением под Екатеринбургом
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