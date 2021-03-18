Новые низкопольные автобусы появятся на маршрутах Нижнего Тагила

Они были куплены в конце 2020 года за 107 миллионов рублей по национальному проекту «Экология». Сейчас автобусы передаются в эксплуатацию компаниям-перевозчикам.
Шесть машин будут переданы объединению «Союз-НТ», столько же «Тагилтранскому», оставшиеся пять — фирме «Тас». Сейчас администрация Нижнего Тагила подписывает договоры на аренду транспорта, так как перевозчики города частные. Он заключается на семь лет, ежемесячная плата за один автобус составляет 50 тысяч рублей. Пассажирский транспорт зарегистрирован в ГИБДД, уже получены специальные желтые номера.
Примерно, в районе 10 дней будет проводиться процедура оформления данных автобусов, и они выйдут на линию, цитирует ТК «Телекон» заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.
По его словам, движение будет осуществляться во всех районах Нижнего Тагила.
Эти автобусы нам презентовали ещё летом. Мы их посмотрели, покатались на них. Ну, очень комфортабельные автобусы, достойные, могу сказать, пояснил заместитель председателя АП «Объединение «Союз-НТ» Александр Петров.
Напомним, Нижний Тагил закупил автобусы модели «Симаз-2258», произведенные в Ульяновске. Так как в качестве топлива используется метан, минимизируются вредные выбросы в атмосферу.