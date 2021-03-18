Новые низкопольные автобусы появятся на маршрутах Нижнего Тагила

Шесть машин будут переданы объединению «Союз-НТ», столько же «Тагилтранскому», оставшиеся пять — фирме «Тас». Сейчас администрация Нижнего Тагила подписывает договоры на аренду транспорта, так как перевозчики города частные. Он заключается на семь лет, ежемесячная плата за один автобус составляет 50 тысяч рублей. Пассажирский транспорт зарегистрирован в ГИБДД, уже получены специальные желтые номера.