TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За оправдание терроризма в соцсетях жителю Новоуральска грозит до семи лет колонии

18 марта 2021, 17:00
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Житель Новоуральска, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма в соцсетях, предстанет перед Центральным окружным военным судом, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина обвиняется по статье 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела гласят, что в марте 2019 года обвиняемый, используя мобильный телефон, со своей личной страницы в одной из соцсетей разместил под постом в сообществе несколько комментариев. Высказывания, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержат признаки публичного оправдания террористического акта. Фигурант дела сознался в содеянном.

Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, специалисты которого довели дело до судебного процесса,отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге обвиняемый в терроризме бразилец Эдуардо Фаузи получил отказ в предоставлении политического убежища в РФ.

В Екатеринбурге обвиняемому в терроризме бразильцу отказали в политическом убежище
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижний Тагил доставили подозреваемого в терроризмеВ Екатеринбурге обвиняемому в терроризме бразильцу отказали в политическом убежище
#Соцсети#Свердловская область#Телефонный терроризм#Терроризм#Новоуральск#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14