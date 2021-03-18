За оправдание терроризма в соцсетях жителю Новоуральска грозит до семи лет колонии

Мужчина обвиняется по статье 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела гласят, что в марте 2019 года обвиняемый, используя мобильный телефон, со своей личной страницы в одной из соцсетей разместил под постом в сообществе несколько комментариев. Высказывания, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержат признаки публичного оправдания террористического акта. Фигурант дела сознался в содеянном.
Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, специалисты которого довели дело до судебного процесса,отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге обвиняемый в терроризме бразилец Эдуардо Фаузи получил отказ в предоставлении политического убежища в РФ.