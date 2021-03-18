Жительница Нижнего Тагила станет участником шоу «Я стесняюсь своего тела»

Новый выпуск программы «Я стесняюсь своего тела» будет посвящен Анастасии Новгородовой, у которой диагностирована нижняя макрогнатия.
Данный диагноз — врожденный и подразумевает аномалию лица. У девушки нижняя челюсть выступает вперед. Воспитывалась Анастасия в детском доме. Мать была лишена родительских прав, а позже погибла в пожаре.
В период обучения, ровесники дразнили. У девушки была депрессия и дело чуть не дошло до самоубийства.
Всю жизнь стесняясь своего вида, Настя мечтает поверить в себя. Для этого она обратилась в медицинский телепроект «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю».
Медицинское реалити, предоставляет людям возможность начать жизнь заново. Участниками становятся жители всей России. В проекте проводят необходимые диагностики андролог, хирург и эндокринолог.
Эфир передачи можно увидеть по будням в 21.00 на телеканале «Ю».
Напомним, 26-летняя модель и телеведущая из Екатеринбурга Дарья Погодаева стала участницей шоу «Холостяк» и подарила Тимати духи.